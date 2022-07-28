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Американский производитель стекла продал бизнес в России

Президент ГК ФСК выкупил бизнес по производству листового стекла Guardian Glass в России

Фото: Waltraud Grubitzsch / ZB / Globallookpress.com

Президент одной из крупнейших строительных компаний России «ФСК» Владимир Воронин купил бизнес ушедшего из страны американского производителя листового стекла Guardian Glass. О подписании соответствующего соглашения о продаже сообщила пресс-служба застройщика.

Новому собственнику перейдут заводы по производству стекла в Рязани и Ростовской области — Воронину будет принадлежать 100 процентов доли в предприятиях. Сумма сделки не разглашается.

Cогласно информации на сайте компании, Guardian Glass — один из крупнейших производителей листового стекла, стекла с покрытием и зеркала в странах СНГ. Два завода компании входят в число самых современных предприятий по производству листового стекла. Номинальная мощность выпуска продукции заводов — 750 и 900 тонн стекла в сутки.

В апреле американский производитель стекла заявил о реорганизации бизнеса и предстоящем выходе из российских активов. Совместно с менеджментом компании в России была определена стратегия выхода, обеспечивающая безопасность сотрудников, продолжение работы и выполнение обязательств предприятий.

В начале июня стало известно, что в России серьезно снизилось производство стекла. Пресс-служба Минпромторга сообщила, что на фабриках по производству листового стекла в стране в мае загрузка сократилась на 30 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Поводом для серьезного снижения на рынке стали санкции западных стран, введенные в ответ на российскую спецоперацию на Украине, сбои в логистике, снижение внутреннего спроса и падение объемов строительства.

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Мария Грушко
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