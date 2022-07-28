Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин с двумя ножами напал на пытавшихся отбить у него заложника силовиков

В Новом Уренгое полицейские штурмом взяли квартиру с россиянином, захватившим заложника

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новом Уренгое российские силовики взяли штурмом квартиру и задержали захватившего заложника и устроившего пожар буйного мужчину. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает URA.RU.

По данным издания, полицейские прибыли на место происшествия после вызова соседей, сообщивших, что подозреваемый захватил заложника. На звонки и стук в дверь россиянин не реагировал. Когда из-под двери пошел дым, полицейские поняли, что пора действовать, и начали штурм. Как оказалось, источником дыма был подожженный матрас. Увидев полицейских, дебошир принялся кидать в них бутылки, не давая подойти и грозя расправой. После он схватил два кухонных ножа и бросился в атаку.

Чтобы обезвредить буйного мужчину и освободить заложника, полицейским пришлось применить оружие. В настоящее время мужчина задержан и находится в больнице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о начале штурма авдеевского укрепрайона ВСУ
Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
На Украине заявили о необходимости переписать историю Второй мировой войны
Парикмахеры назвали стрижку для придания объема волосам
Медведев высадился из вертолета на границе с Финляндией
Психолог отреагировала на заявление актера Пускепалиса о предназначении женщин
В спортзалах Германии отключат горячий душ для экономии газа
Американский производитель стекла продал бизнес в России
Армения обвинила Азербайджан в обстреле боевых позиций
Starlink появится на смартфонах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.