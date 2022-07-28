Россиянин с двумя ножами напал на пытавшихся отбить у него заложника силовиков

В Новом Уренгое полицейские штурмом взяли квартиру с россиянином, захватившим заложника

В Новом Уренгое российские силовики взяли штурмом квартиру и задержали захватившего заложника и устроившего пожар буйного мужчину. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает URA.RU.

По данным издания, полицейские прибыли на место происшествия после вызова соседей, сообщивших, что подозреваемый захватил заложника. На звонки и стук в дверь россиянин не реагировал. Когда из-под двери пошел дым, полицейские поняли, что пора действовать, и начали штурм. Как оказалось, источником дыма был подожженный матрас. Увидев полицейских, дебошир принялся кидать в них бутылки, не давая подойти и грозя расправой. После он схватил два кухонных ножа и бросился в атаку.

Чтобы обезвредить буйного мужчину и освободить заложника, полицейским пришлось применить оружие. В настоящее время мужчина задержан и находится в больнице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

