Mastercard отчиталась об убытках после ухода из России

Mastercard отчиталась об убытке в 26 миллионов долларов из-за ухода из России

Международная платежная система Mastercard, решившая уйти из России после начала военной спецоперации на Украине, отчиталась на своем сайте о финансовых результатах из-за приостановки операций в стране.

По данным Mastercard, убыток до налогообложения во втором квартале, относящийся к закрытию российского бизнеса, составил 26 миллионов долларов. Результат сложился в основном из дополнительных расходов на персонал, которые составили 33 миллиона долларов за три месяца.

При этом глобальная чистая прибыль Mastercard в апреле-июне равнялась 2,3 миллиарда долларов. Операционная выручка составила 3 миллиарда, расходы — 220 миллионов долларов.

Mastercard и еще одна международная платежная система Visa объявили об уходе из России в начале марта. После этого карты этих систем, выпущенные российскими банками, перестали работать за пределами страны, а карты, эмитированные зарубежными банками, теперь не работают в России.