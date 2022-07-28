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Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран

Во время концерта гонконгской группы Mirror на танцоров рухнул гигантский экран

Во время концерта гонконгской группы Mirror на танцоров рухнул гигантский экран, по которому транслировалось выступление. Об этом сообщает The Standard.

Инцидент произошел в четверг, 28 июля, на площадке Hong Kong Coliseum. В результате случившегося пострадали два человека, которых экстренно доставили в госпиталь королевы Елизаветы. Состояние одного из танцоров оценивается как тяжелое. Источник издания утверждает, что речь о возлюбленном Со Чинг — участницы гонконгского герл-бэнда Collar.

Отмечается, что зрители были в шоке от случившегося и начали кричать, концерт был сразу же прерван.

Ранее фанаты группы уже пытались обратить внимание организаторов на вопросы безопасности и создали петицию с требованием укрепить шаткие конструкции, которые используются на площадке. Поклонники были обеспокоены, так как во время одного из предыдущих выступлений один из участников Mirror упал со сцены. В настоящее время петиция собрала более 12 тысяч подписей.

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Марина Погосян
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