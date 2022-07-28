Кадыров показал чеченских солдат с нашивками «На Киев»

Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры с чеченскими солдатами, носящими нашивки «На Киев»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал солдат, носящих нашивки «На Киев». Соответствующие видеокадры он опубликовал в Telegram-канале.

На видеоролике чеченские бойцы выстроены на плацу с черно-белыми нагрудными патчами. Кроме того, Кадыров продемонстрировал бронированную и специальную технику с аналогичной надписью.

«Киевская верхушка, восседающая в теплых креслах в своих золотых кабинетах, должна знать, что скоро в их двери постучат воины, чьи сердца переполнены яростью по причине ваших преступных приказов», — отметил чеченский глава в комментарии к видео.

Он подчеркнул, что чеченские бойцы готовы взять штурмом любой населенный пункт по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Ранее Кадыров призывал украинцев перестать слушать президента Владимира Зеленского, чтобы избежать войны с Россией.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.