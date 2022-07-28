Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров показал чеченских солдат с нашивками «На Киев»

Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры с чеченскими солдатами, носящими нашивки «На Киев»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал солдат, носящих нашивки «На Киев». Соответствующие видеокадры он опубликовал в Telegram-канале.

На видеоролике чеченские бойцы выстроены на плацу с черно-белыми нагрудными патчами. Кроме того, Кадыров продемонстрировал бронированную и специальную технику с аналогичной надписью.

«Киевская верхушка, восседающая в теплых креслах в своих золотых кабинетах, должна знать, что скоро в их двери постучат воины, чьи сердца переполнены яростью по причине ваших преступных приказов», — отметил чеченский глава в комментарии к видео.

Он подчеркнул, что чеченские бойцы готовы взять штурмом любой населенный пункт по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Ранее Кадыров призывал украинцев перестать слушать президента Владимира Зеленского, чтобы избежать войны с Россией.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.

Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о начале штурма авдеевского укрепрайона ВСУ
Кадыров опубликовал видео с говорящим «Ахмат — сила!» пленным бойцом ВСУ
Российским и украинским туристам отказали в заселении в двух турецких отелях
Известный стендап-комик отсудил у застройщика миллионы
Врач рассказала о связи прослушивания музыки и деменции
Финского волейболиста выгнали из сборной за связи с Россией
На Москву обрушился сильнейший тропический ливень с грозой
49-летняя актриса Кейт Бекинсейл показала лицо без макияжа и восхитила фанатов
Байден заявил о правильном пути экономики США на фоне снижения ВВП
В Белоруссии будут судить проповедника за проведение крещения без разрешения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.