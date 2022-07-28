Билеты в «Санктъ-Петербургъ Опера» станут доступны онлайн на «Афише» в августе

С 1 августа билеты на спектакли можно купить в том числе на медиаплатформе «Афиша»

Новый сезон театр «Санктъ-Петербургъ Опера» откроет 16 сентября оперой П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Билеты станут доступны онлайн 1 августа, касса театра откроется 1 сентября. С 1 августа билеты на спектакли и концерты можно купить в том числе на медиаплатформе «Афиша».

Впервые с этого года «Санктъ-Петербургъ Опера» начинает работу с новой билетной системой медиаплатформы «Афиша». Сервис создан специально для театров и учитывает специфику спроса и предложения на спектакли — к нему подключены более 300 партнеров по всей России.

«Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений и надеемся, что наше сотрудничество в новом театральном сезоне — только начало. Желаем "Санктъ-Петербургъ Опера" динамичного развития, успехов и достижения новых вершин», — рассказал Илья Альтшулер, генеральный директор компании «Афиша».

«Купить билеты на спектакли нового театрального сезона можно на сайте "Санктъ-Петербургъ Опера" через удобный виджет компании “Афиша”, также они будут доступны на сайте Afisha.ru и в мобильном приложении "Афиши"», — сообщил Евгений Малыгин, директор театра «Санктъ-Петербургъ Опера».

