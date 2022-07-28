В отношении экс-мэра подмосковной Истры возбудили дело о превышении полномочий

В отношении экс-мэра Истры возбудили новое дело о превышение полномочий на 60 млн рублей

В отношении бывшего мэра подмосковной Истры Андрея Вихарева, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег, возбудили новое уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, в 2018 году Вихарев, занимая должность исполняющего обязанности главы города Лосино-Петровский, подписывал акты и оплачивал работы, которые на самом деле не были выполнены. Благодаря этому участники возглавляемой им ОПГ смогли похитить 60 миллионов рублей из городского бюджета.

Отмечается, что экс-мэр Истры, который в данный момент находится в СИЗО Ногинска, уже признался в содеянном.

В 2019 году Вихарев сбежал из дома во время обысков, 9 ноября его объявили в федеральный розыск. Вместе с ним в розыск был объявлен и его сообщник – глава фирмы «Спецстроймонтаж» Алексей Деньгин. Позже соучастников задержали и поместили под стражу.

