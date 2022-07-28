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Арестованный за взятки бывший глава района Нижегородской области умер в СИЗО

Арестованный за взятки экс-глава Богородского района Нижегородской области умер в СИЗО

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Арестованный за взятки бывший глава Богородского района Нижегородской области умер в СИЗО из-за проблем со здоровьем. Об этом в четверг, 28 июля, со ссылкой на спикера заксобрания региона Евгения Люлина сообщает ТАСС.

По данным агентства, у Пурихова в последнее время были серьезные проблемы со здоровьем. По мнению Люлина, это результат многочисленных болезней. Проблемы со здоровьем наблюдались у Пурихова еще месяц назад, когда его видел Люлин.

По версии следствия, с 2017 по 2022 год Пурихов получал взятки от предпринимателей за способствование переводу земельных участков площадью более 100 тысяч квадратных метров из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов на территории Богородского района. При передаче очередного транша в размере 500 тысяч рублей подозреваемый был задержан. Его заключили под стражу. Следователи полагали, что общая сумма взятки может достигать 30 миллионов рублей.

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Леонид Микуляк
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