Россия обвинила Киев в использовании портов в военных целях

Зампостпреда России при ОБСЕ Буякевич обвинил Киев в использовании портов в военных целях

Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич обвинил Киев в том, что он продолжает использовать портовую инфраструктуру в военных целях, значительная часть прибрежных вод заминирована. Его слова приводит РИА Новости.

«Значительная часть прибрежных вод по-прежнему заминирована. Подчеркиваем: в соответствии с зафиксированными в Стамбуле пониманиями украинской стороне надлежит обеспечивать безопасность судов в контролируемых ею территориальных водах», — сказал Буякевич.

Он также прокомментировал уничтожение находившегося в доке Одесского судоремонтного завода украинского военного корабля и склада поставленных США Украине противокорабельных ракет Harpoon.

«В свете звучащих кое-где на Западе попыток выставить это как удар по инфраструктуре, используемой для отгрузки зерна: зерновой терминал Одесского порта находится на значительном расстоянии от уничтоженных военных объектов», — заявил Буякевич, добавив, что никаких препятствий для транспортировки зерна не создано.

22 июля в Стамбуле представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна по Черному морю через порты «Южный», «Черноморск» и «Одесса». На церемонии присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.