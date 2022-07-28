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Фестиваль православной культуры пройдет в Бурятии

В Бурятии состоится фестиваль православной культуры

Фото: пресс-служба администрации Селенгинского района РБ

Фестиваль православной культуры «Традиции Святой Руси» пройдет в Бурятии в начале осени. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает «МК» со ссылкой на администрацию Селенгинского района республики.

Как уточняется, мероприятие состоится 3 сентября в православном приходе в честь иконы Божией Матери «Казанская» в Гусиноозерске.

«Цель мероприятия заключается в духовном развитии молодого поколения и людей старшего возраста, сплочение артистов, творческих объединений общей православной идеей и христианскими ценностями, поддержание ЗОЖ, продвижение патриотизма среди молодежи», — рассказали в администрации.

Ожидается, что на фестиваль приедут жители Кяхтинского, Джидинского и Селенгинского районов. Для них на площадке организуют русские народные игры, конкурс-ярмарку блюд русской православной кухни и выставку изделий декоративно-прикладного искусства. Также в рамках мероприятие пройдет конкурс среди творческих коллективов.

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Варвара Кошечкина
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