Девушка проснулась среди ночи и нашла под простынями питона

Times of India: в Индии питон заполз девушке под простыни и устроил переполох

В пригороде Мумбаи в Индии змея заползла под простыни, на которых спала девушка. Об этом сообщает Times of India.

Около двух часов ночи 16-летняя девушка проснулась, позвала мать и пожаловалась, что под простынями на полу, на которых она спала, что-то шевелится. Сначала родители не обратили внимания на ее жалобу и подумали, что дочь говорит во сне. Но когда они окончательно пробудились и подняли простыни, то обнаружили под ними свернувшегося кольцом иероглифового питона.

Семья побросала постельное белье и отбежала подальше от рептилии. После этого змея переползла в другую комнату и обосновалась там. Переполох разбудил соседей, и кто-то из них вызвал змееловов. К моменту, когда на место происшествия приехали специалисты, змея уползла из спальни. В итоге ее удалось найти в углу кухни. Пресмыкающееся изловили и выпустили в дикую природу.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Бирбаррум, штат Квинсленд, ромбический питон пробрался в спальню и напугал спавшую женщину, вынудив ее подняться с кровати. Австралийка включила лампу, стоявшую у кровати, увидела на полу двухметровое пресмыкающееся и немедленно позвонила в компанию, которая занимается отловом змей.