Двухметровая змея вынудила женщину подняться с кровати

В австралийском городе Бирбаррум, штат Квинсленд, ромбический питон пробрался в спальню и напугал спавшую женщину, вынудив ее подняться с кровати. Об этом сообщает издание Newsweek.

Австралийка проснулась из-за шума, устроенного змеей. Она включила лампу, стоявшую у кровати, увидела на полу двухметровое пресмыкающееся и немедленно позвонила в компанию, которая занимается отловом змей.

«Я сразу же послал к ней Дейва, — рассказывает владелец фирмы Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 Стюарт Маккензи (Stuart McKenzie). — Ему удалось поймать и переместить змею. Как и ожидалось, женщина была перепугана, но мы заверили ее, что ей ничто не угрожало». По оценке змеелова, длина питона составляла от 180 до 210 сантиметров.

По словам Маккензи, повышенная активность питонов связана с тем, что у них недавно закончился брачный сезон. «В это время года змеи в движении, — объяснил он. — Они просто ищут еду, потому что, очевидно, только что был брачный сезон, и теперь на свет появляются змееныши»

Ромбические австралийские питоны — это крупные неядовитые змеи, которые обитают в Индонезии, Новой Гвинее и Австралии. Их длина, как правило, составляет от двух до четырех метров.

Ранее сообщалось, что в австралийском прибрежном районе Саншайн-Кост, штат Квинсленд, питон съел домашнюю кошку. Стюарт Маккензи лично изловил двухметровую змею с раздувшимся брюхом и отнес ее к ветеринару.