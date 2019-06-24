Аномально толстый питон забрался в кусты на участке и отказался вылезать

dailymail.co.uk

В австралийском прибрежном районе Саншайн-Кост, штат Квинсленд, ловец змей поймал аномально толстого питона. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

В среду, 19 июня, Стюарта Маккензи (Stuart McKenzie) вызвали, чтобы помочь достать рептилию, которая забралась в кусты на территории частного участка. На кадрах видно, как мужчина вытаскивает ее с помощью специального крючка, после чего змея пытается укусить его. Маккензи берет ромбического питона на руки и подчеркивает, что он тяжелый — животное весит около восьми килограммов.

«Этот парень должен взять приз за самого большого питона, которого я поймал в этом районе. Он не самый длинный из тех, кого я ловил, но, Господи, какой же он толстый», — сказал ловец змей.

Австралиец убирает рептилию в специальный пакет, однако та пытается выскользнуть. По словам мужчины, позже он выпустил питона на волю.

Ромбические австралийские питоны — это крупные неядовитые змеи, которые обитают в Индонезии, Новой Гвинее и Австралии. Их длина составляет от двух до четырех метров.

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