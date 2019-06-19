Из жизни
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
От России захотели получить ответы по делу сбитого «Боинга»
Украина заранее открыла дела против обвиняемых в крушении «Боинга» в Донбассе
Россиянин принял пристава за коллектора и прогнал его игрушечным пистолетом
Россия усомнилась в гражданстве убитого в Лондоне «россиянина»
Любительницу поиграть с оружием в Instagram наказали в Чечне
В Москве обратили внимание на «гирлянду» из знаков 
Назван вероятный соперник Макгрегора в следующем бою
Бортпроводники выгнали пассажиров из самолета из-за смертельного заболевания
Порошенко допустил отказ Украины от Крыма
Умер легендарный баянист из перехода у «Улицы 1905 года» 
Новости партнеров

Питон пробрался в машину и отказался выползать

Перейти в «Мою Ленту»
dailymail.co.uk

В австралийском штате Новый Южный Уэльс питон пробрался в машину к женщине. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось британское издание Daily Mail.

Инцидент произошел во вторник, 18 июня. Джоди (Jodi) возвращалась с пляжа, прохожие предупредили австралийку о том, что под ее машину скользнула гигантская змея. Женщина испугалась садиться в автомобиль и позвала на помощь своего друга — профессионального укротителя змей Франческо Веллоцци (Francesco Vellozzi)

Мужчина час пытался вытащить рептилию из машины. Сначала он открыл дверь и услышал шипение змеи, а затем решил вынуть аккумулятор, чтобы добраться до нее. На кадрах видно, как Велоцци пытается снять рептилию с двигателя, однако она обвивает его ногу. Через некоторое время питон выскальзывает на дорогу под бампером, а мужчина берет его на руки.

Помощник Веллоцци сказал, что это самка ромбического питона, длина которого может достигать около четырех метров. Они не ядовиты и не представляют особой угрозы для человека.

По словам змеелова, Джоди теперь боится водить машину, в которую пробралась рептилия, и планирует купить новый автомобиль.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Motorist returns to her car to find a massive python making itself at home inside - and it took an HOUR to remove
Питон выскочил из унитаза и укусил мужчину
Смертоносный шестиметровый питон покалечил женщину и умер
Мальчик полежал в объятиях смертоносного питона
Другие материалы рубрики
Из жизни00:06Сегодня

«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»

История россиянки о жизни в Германии
13:34Сегодня

Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову

12:16Сегодня

Жадность туристов погубила священных оленей

11:17Сегодня

Загнанный медведь-губач напугал тигра и спасся от смерти

Из жизниПартнерский материал

Лучшее время суток

Почему возникает бессонница и как с ней бороться
10:21Сегодня

Хладнокровный аллигатор с ножом скрылся от преследователей

09:21Сегодня

Навязчивый осьминог обвил щупальцами дайвера

07:06Сегодня

Смертельно больной жених умер через несколько часов после свадьбы

Из жизни00:0320 мая

Охота на призрака

Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
20:1318 июня

Подросток упал головой на нож и выжил

20:5118 июня

Бесстрашный мужчина спас тонущего сына ценой своей жизни

02:10Сегодня

Подросток спас семилетнего мальчика из пасти леопарда

Россия
«Уйти можно либо вперед ногами, либо в тюрьму»
За что в России наказывают чиновников и почему это происходит все чаще?
«Мой салон обещали сжечь»
Татуировщица из Дагестана — о своем тайном ремесле, свободе и забытых традициях
«Я не предполагала, что сын может так кричать»
Вову Лыткина спасет операция на позвоночнике. Ему нужна ваша помощь
Идею готовить космонавтов в Чечне раскритиковали
В Госдуме решили дать звания ветеранов России отслужившим в украинской армии
В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку
Стали известны подробности переселения цыган из Чемодановки
Все материалы
Мир
Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом
Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу
От России захотели получить ответы по делу сбитого «Боинга»
Девочка в подарок
Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
В Нидерландах усомнились в явке россиян на суд по сбитому «Боингу»
Россия усомнилась в гражданстве убитого в Лондоне «россиянина»
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
Россия предсказала обострение на Корейском полуострове
Все материалы
Бывший СССР
Цена стабильности
Китай строит Казахстан на свои деньги. Что он потребует взамен?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Порошенко допустил отказ Украины от Крыма
Возбуждено дело об убийстве депутата Рады Тымчука
Появились подробности гибели депутата Верховной Рады Тымчука
ДНР объяснила непричастность своих военных к крушению «Боинга» в Донбассе
Украина нанесла массированный удар по Донецку
Все материалы
Экономика
Завод редких металлов Редкий козырь
Китай нашел мощное оружие в торговой войне с США. И готов его применить
Дивиденды вопреки
«Транснефть» извлекает из НМТП деньги и не тратится на развитие
В мире появился третий ультрабогач
МТС увеличила количество точек продаж
Торг неуместен
Легкие деньги на хайпе и трендах: россияне рассказывают, как нажиться на чужих эмоциях
Жалобы иностранцев на российские суды дошли до Генпрокуратуры
Россияне перешли на чекушки
Все материалы
Силовые структуры
«Подложили печень наркомана»
Российского врача судят за подмену органов. Он просто не хотел портить статистику
«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»
Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста
Полицейских из Шереметьево поймали на сливе видео катастрофы SSJ-100
Наркоторговец с ножом попытался убить оперативника при задержании
Россиянку угнали в табор, выдали замуж и начали избивать
Все материалы
Наука и техника
«Людей грузили в телячьи вагоны»
Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Партнерский материал
Взять на мушку
Какой из вас стрелок: снайперский тест об оружии
Названа новая смертельная опасность пляжей
Раскрыт новый механизм возникновения жизни
НАСА указало на ненадежность «Роскосмоса»
Человечеству предрекли метановую катастрофу
Все материалы
Спорт
Мишель ПлатиниМишеля Платини доставили на допрос
Бывшего президента УЕФА подозревают в получении взятки за выбор страны-хозяйки ЧМ-2022
Опальный капитан объяснил уход из «Спартака» и отказался стыдиться
Назван вероятный соперник Макгрегора в следующем бою
Женщина стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу
В российском футболе появился еще один украинец
Братьев Кокориных воссоединят в колонии
«Спартак» избавился от опального капитана
Все материалы
Культура
«Да будет ночь оргией страсти»
Она прославилась странными песнями на весь СССР. Ее все забыли, а зря
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
Бордели и модели
Этот знаменитый фотограф снимал парижских проституток и звезд высокой моды
Адвокат отказался защищать Вайнштейна
Баста прокомментировал скандал на лейбле Тимати
Звезда «Игры престолов» раскрыла подробности беременности своей героини
Восемь женщин обвинили сценариста фильмов «Хроника» и «Яркость» в насилии
Все материалы
Интернет и СМИ
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Вызов брошен
Люди по всему миру страдают от жестокости и самих себя. Эти фотографы ищут пути к спасению
Малахов показал расправу сына бывшего вратаря сборной России над матерью
Шепелев обратился к желающим ему смерти и ада из-за Фриске
Блогер выкупил городок и переименовал его в Гей-Ад
Ургант назвал важными слова Малышевой о «детях-кретинах»
Все материалы
Ценности
Роми ШнайдерАльпийская красота
Самые властные, сексуальные и эпатажные женщины Австрии
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
«Замуж надо выходить девственницей»
Строгость, застолья и ветреные мужчины. Как живут и развлекаются армянки
Рассекречен новый автомобиль Джеймса Бонда
Трансгендер стал лицом бренда нижнего белья для женщин
Российские рестораны попали в рейтинг лучших в мире
Тучная модель показала тело без фотошопа и призналась в любви к целлюлиту
Все материалы
Путешествия
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Партнерский материал
Язык до Лондона доведет
За границей сложно без знания английского. Как быстро его подтянуть
Бортпроводницы рассказали о тайном заработке
Бортпроводники выгнали пассажиров из самолета из-за смертельного заболевания
Слова Киркорова о жесткой посадке опровергли
Киркоров поделился видео жесткой посадки в московском аэропорту
Все материалы
Из жизни
«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»
История россиянки о жизни в Германии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову
Загнанный медведь-губач напугал тигра и спасся от смерти
Хладнокровный аллигатор с ножом скрылся от преследователей
Смертельно больной жених умер через несколько часов после свадьбы
Все материалы
Длительный тест Kia Cerato
Чем подкупает самая дорогая версия седана?
Автомобили для Бэтмена
Семь вариантов Бэтмобиля и одна машина для Джокера
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Lexus впервые за пять лет обновил внедорожник GX
Названы цены на обновленный Subaru Outback для России
Ferrari 599 выставили на продажу по цене «Жигулей»
Все материалы
Дом
«Женщину без мужчины почти не рассматриваю»
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Назван срок снижения ставок по ипотеке
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
В России запретили чрезмерное повышение тарифов ЖКХ
Назван округ Москвы с самым дешевым жильем
Все материалы