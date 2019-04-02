Мальчик полежал в объятиях смертоносного питона

Индонезийский ребенок бесстрашно поиграл с огромным смертоносным питоном. Видео, снятое очевидцем, опубликовал таблоид Daily Mail.

На кадрах видно, как босоногий мальчик без защитной спецодежды лежит на огромном питоне, облокотившись на него руками. Ребенок хватает ускользающего хищника и пытается вернуть его назад, в то время как пресмыкающееся продолжает ползти в неизвестном направлении.

Питон — неядовитая змея, достигает от одного до семи метров в длину. Как правило, эти рептилии питаются млекопитающими, птицами и крупными ящерицами, заглатывая добычу целиком. Могут обходиться без пищи до 1,5 лет. Питоны опасны для человека. В 2017 году на индонезийском острове Сулавеси питон заживо съел женщину по имени Ва Тиба (Wa Tiba).

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