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В России предрекли снижение урожая ягод

«Известия»: урожай ягод может упасть на 30-50% из-за перебоев в поставках удобрений

Hauke-Christian Dittrich / Global Look Press

Урожай ягод может снизиться на 30-50% из-за перебоев в поставках удобрений, сообщают «Известия» со ссылкой на Ягодный союз. Нехватка может выпасть на урожай малины, клубники, облепихи и других ягод.

Многие компании-производители прогноз подтвердили. Помимо перебоев в поставках удобрений, проблемы возникли со средствами защиты растений (СЗР) и оборудованием для работы на полях. Как предрек представитель «Слободских ягодников», по объему малины снижение будет на 50 процентов, по остальным видам ягод чуть меньше. К следующем году владельцы предприятий прогнозируют большее падение.

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Министерство сельского хозяйства заявляет, что на 19 июля в организованном секторе собрано 8,2 тысячи тонн ягодной продукции, что на 10,8 процента выше показателя на аналогичную дату 2021 года. По итогам года Минсельхоз прогнозирует урожай ягод на уровне не ниже 20 тысяч тонн, то есть на уровне 2021 года. В том году было собрано 19,5 тысячи тонн ягод.

27 июля Минэкономразвития опубликовало обзор о текущей экономической ситуации, из которого следует, что в июне наблюдался рост сельского хозяйства.

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Юлия Мискевич
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