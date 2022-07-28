Кремль отреагировал на данные США о потерях ВС России на Украине

Дмитрий Песков назвал фейком публикации данных США о потерях ВС России на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал фейком публикацию про американские данные о потерях российской армии на Украине. Об этом пишет ТАСС.

В настоящее время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, добавил пресс-секретарь президента России. Это практика, которая встречается все чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться, подчеркнул Песков.

Ранее издание The New York Times (NYT) заявило, что в администрации президента США Джо Байдена оценивают потери ВС России на Украине в 75 тысяч человек убитыми и ранеными. Вместе с тем директор разведывательного управления ЦРУ назвал цифру в 60 тысяч военных, погибших или получивших ранения.

Также газете NYT стало известно о многочисленных проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ), в числе которых плохой уровень подготовки новобранцев и их нежелание идти в ряды армии.