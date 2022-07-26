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Стало известно о многочисленных проблемах ВСУ

NYT сообщила о многочисленных проблемах ВСУ с новобранцами

Фото: Reuters

Газете The New York Times (NYT) стало известно о многочисленных проблемах Вооруженных сил Украина (ВСУ), в числе которых плохой уровень подготовки новобранцев и их нежелание идти в ряды армии.

Как сообщило издание, в стране активизировались юридические центры, которые помогают молодым людям на законных основаниях избежать службы. При этом украинцы в режиме реального времени делятся данными о местах расположения так называемых вербовщиков. Так, на Украине давно критикуют систему раздачи повесток в магазинах, на заправках и просто на улицах.

«Я знаю парней, которые даже не выходят из своих квартир, потому что боятся получить повестку», — пишет издание со ссылкой на одного из украинцев.

В материале также рассказали случай с 48-летним бойцом теробороны, отправленного из-за плохого обмундирования в окопы в уличной одежде. Он сразу получил обморожение пальцев ног. На фоне растущих потерь ВСУ он признал нехватку солдат: «Нас некому заменить. Здесь слишком мало людей».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о потерях и истощении ВСУ. Резников пояснил, что эти проблемы свидетельствуют о необходимости поставок нового оружия от партнеров Украины, в том числе бронетехники и беспилотников.

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Марина Совина
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