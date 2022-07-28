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В соседней галактике обнаружили ультраяркий источник излучения

В галактике NGC 55 открыли ультраяркий источник рентгеновского излучения XMMU J001446.81

Изображение: Robba et al.

Международная группа астрономов изучила соседнюю галактику NGC 55, расположенную в 6,5 миллионах световых лет, и обнаружила новый ультраяркий источник рентгеновского излучения XMMU J001446.81-391123.48 (ULX-2). Результаты исследования доступны в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Наблюдения проводились с помощью рентгеновской космической обсерватории XMM-Newton и космического аппарата Swift. Оказалось, что объект, который ранее был определен как транзиентный (то есть меняющий яркость) источник рентгеновского излучения со светимостью около нескольких 10 в 38-й степени эрг в секунду, является ультраярким источником (ULX) с пиком светимости 1,6 на 10 в 39-й степени эрг в секунду. Таким образом, эта галактика имеет два ULX — предыдущий также был открыт XMM-Newton.

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Ультраяркими источниками рентгеновского излучения называют объекты, которые испускают больше излучения в рентгеновском диапазоне, чем излучает миллион Солнц на всех длинах волн. Они менее яркие, чем активные галактические ядра, и представляют собой либо аккрецирующие нейтронные звезды, либо черные дыры звездной массы. Они испускают излучение в направлении луча зрения с Земли, превышая предел Эддингтона, то есть давление излучения поглощаемой материи становится настолько высоким, что выталкивает вещество из аккреционного диска. Другие теории предполагают, что, по крайней мере, некоторые ULX являются черными дырами промежуточной массы, аккрецирующие со скоростью ниже предела Эддингтона.

Как и в случае других ULX, рентгеновский спектр XMMU J001446.81 можно описать моделью с двумя тепловыми компонентами — жесткой радиации из внутренней части диска и мягкой из внешней части диска или связанной со звездным ветром. Однако рентгеновский спектр этого объекта намного мягче, чем в предыдущих наблюдениях, что соответствует классу мягких ULX. Временные масштабы изменчивости рентгеновского излучения составляют порядка месяца и, вероятно, обусловлены небольшими изменениями скорости аккреции или из-за прецессии аккреционного диска, что аналогично другим ULX.

Астрономы также провели тщательный поиск периодических сигналов от NGC 55 по кривым блеска ULX-2, однако никаких значимых пульсаций от этого источника обнаружено не было.

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Александр Еникеев
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