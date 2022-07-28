Сообщение о закрытии троллейбусного депо в Рязани оказалось недостоверным

Сообщение о закрытии троллейбусного депо №2 в Рязани оказалось недостоверным

Сообщение о закрытии троллейбусного депо №2 в Рязани оказалось недостоверным.

В среду, 20 июля, в тематическом сообществе «stvchannel — Рязань» во «ВКонтакте», подписчиками которого являются 800 человек, появилась публикация с данными о том, что городское троллейбусное депо №2 якобы находится под угрозой закрытия в связи с аварийным состоянием. По данным группы, «некоторое время на официальном уровне ведется разговор» о возможности принятия такого решения. Кроме того, авторы публикации подчеркнули, что закрытие депо ставит под вопрос существование троллейбуса в городе в целом.

Источником изложенной информации названы «несколько человек, обратившихся в редакцию и пожелавших остаться анонимными», что может свидетельствовать как о ненадежности источника, так и о недостоверности изложенных сведений. Также не уточняется, был ли кто-либо непосредственным участником указанных событий.

В среду, 27 июля, врио губернатора региона Павел Малков опроверг слухи о закрытии троллейбусного депо №2 и назвал распространившиеся в сети данные «не соответствующими действительности». На заседании правительства он подчеркнул, что депо сохранится. «На текущем этапе развития предприятия его закрытие принесет больше убытков, чем экономии бюджетных средств», — приводит его цитату KP.RU. Кроме того, вице-губернатор Артем Бранов доложил о ходе аудиторской проверки «Управления Рязанского троллейбуса» — по его словам, наметились шаги по оздоровлению предприятия.

Публикация в соцсетях не приобрела широкого охвата в СМИ, что свидетельствует о недоверии журналистского сообщества указанной информации. Из первоисточника ее перепечатал, к примеру, портал Rzonline.ru. При этом многие другие, в том числе более крупные по числу аудитории региональные СМИ, вскоре после появления комментария властей опубликовали опровержение поста во «ВКонтакте». В их числе оказались MK.RU, Progorod62.ru, Ya62.RU, «МедиаРязань».

