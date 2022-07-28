На Украине предложили ввести экзамен по истории для получения гражданства

Премьер Украины Шмыгаль внес в Раду законопроект об экзаменах для получения гражданства

Законопроект о введении обязательного экзамена по украинскому языку, истории и Конституции Украины для получения гражданства поступил в Верховную Раду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст инициативы.

Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он предложил сделать тесты обязательным условием перед выдачей паспорта.

«Знание основ конституции, истории Украины. Сдача экзаменов по основам конституции, истории Украины осуществляется в порядке, установленном кабинетом министров», — говорится в тексте законопроекта.

При этом в документе уточняется, что лица, «принятие которых в гражданство представляет государственный интерес», и иностранцы, служащие в Вооруженных силах Украины (ВСУ), смогут сдавать соответствующие экзамены в течение двух лет после получения паспорта.