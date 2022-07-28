Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине предложили ввести экзамен по истории для получения гражданства

Премьер Украины Шмыгаль внес в Раду законопроект об экзаменах для получения гражданства
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Susan Walsh / Pool / Reuters

Законопроект о введении обязательного экзамена по украинскому языку, истории и Конституции Украины для получения гражданства поступил в Верховную Раду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст инициативы.

Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он предложил сделать тесты обязательным условием перед выдачей паспорта.

«Знание основ конституции, истории Украины. Сдача экзаменов по основам конституции, истории Украины осуществляется в порядке, установленном кабинетом министров», — говорится в тексте законопроекта.

При этом в документе уточняется, что лица, «принятие которых в гражданство представляет государственный интерес», и иностранцы, служащие в Вооруженных силах Украины (ВСУ), смогут сдавать соответствующие экзамены в течение двух лет после получения паспорта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о начале штурма авдеевского укрепрайона ВСУ
Российский подросток помочился на могилу и кричал «слава Украине, слава ЛГБТ»
В ООН назвали дату вывоза зерна из порта Украины
Шлеменко ответил оскорбившему россиян американскому бойцу UFC
В работе нейронов мозга увидели аналог алгоритма машинного обучения
Сотрудники ФСБ задержали российского полицейского за взятку
Американский военный покончил с собой в Литве
На Украине предложили ввести экзамен по истории для получения гражданства
Эстония прекратила выдавать россиянам учебные визы и временный вид на жительство
Юрист назвала последовательным наложение штрафа на иностранных IT-гигантов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.