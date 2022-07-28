Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США предрекли геополитическую катастрофу из-за решения Байдена

WSJ: США ждет геополитическая катастрофа, если Байден запретит экспорт нефти союзникам

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США ждет геополитическая катастрофа, если президент страны Джо Байден решит ввести запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов союзникам. Такое развитие событий предрек обозреватель The Wall Street Journal (WSJ) Кайл Исаковер.

В статье указано, что на фоне роста цен на бензин американский глава государства рассматривает возможность введения эмбарго на поставки американского топлива за границу. Журналист напомнил, что США — крупнейший экспортер нефтепродуктов с долей 12,1 процента на мировом рынке. По его мнению, запрет на продажу опустит этот показатель до нуля.

«Кажется ли хорошей идеей отказ от торговых отношений с нашими союзниками в Северной и Южной Америке, не оставляющий им выбора, кроме как наладить более прочные связи с Россией?» — задался вопросом Исаковер. Он уточнил, что государства, вероятно, возместят недостаток энергоресурсов из США поставками из России.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о начале штурма авдеевского укрепрайона ВСУ
Российский «Краснополь» модернизируют
Названа причина требования Роскомнадзора отозвать регистрацию «Новой газеты»
Директор Моисеева отреагировал на слухи о переезде Галкина и Пугачевой в США
Названы последствия призыва Сената США признать Россию страной-террористом
Лавров заявил об очереди желающих вступить в ШОС государств
В Госдуме попросили запретить группе «Би-2» въезд в Россию
США предрекли геополитическую катастрофу из-за решения Байдена
Российский уголовник зарубил товарища топором из-за спора о колонии
На Украине упростили освобождение включенных в списки на обмен осужденных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.