WSJ: США ждет геополитическая катастрофа, если Байден запретит экспорт нефти союзникам

США ждет геополитическая катастрофа, если президент страны Джо Байден решит ввести запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов союзникам. Такое развитие событий предрек обозреватель The Wall Street Journal (WSJ) Кайл Исаковер.

В статье указано, что на фоне роста цен на бензин американский глава государства рассматривает возможность введения эмбарго на поставки американского топлива за границу. Журналист напомнил, что США — крупнейший экспортер нефтепродуктов с долей 12,1 процента на мировом рынке. По его мнению, запрет на продажу опустит этот показатель до нуля.

«Кажется ли хорошей идеей отказ от торговых отношений с нашими союзниками в Северной и Южной Америке, не оставляющий им выбора, кроме как наладить более прочные связи с Россией?» — задался вопросом Исаковер. Он уточнил, что государства, вероятно, возместят недостаток энергоресурсов из США поставками из России.