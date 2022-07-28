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Медведев высадился из вертолета на границе с Финляндией

Зампред Совбеза России Медведев высадился из вертолета на границе с Финляндией

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Карелию высадился из вертолета неподалеку от границы с Финляндией. Соответствующее видео в четверг, 28 июля, опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

На кадрах видно, как политик выходит из вертолета, приветствует встречающих и в окружении охраны проходит к ожидающему его автомобилю.

О планах Медведева посетить государственную границу России и Финляндии сообщалось ранее 28 июля. По данным РИА Новости, зампред Совбеза также должен был провести совещание, посвященное обеспечению безопасности страны на фоне вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Кроме того, Медведев посетил новый командно-диспетчерский центр на аэродроме совместного базирования на территории аэропорта Петрозаводска, передает ТАСС.

Варвара Кошечкина
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