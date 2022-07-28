На звезду сериала «Закрытая школа» завели уголовное дело

На звезду сериала «Закрытая школа» Полину Уварову завели уголовное дело

На 17-летнюю звезду «Закрытой школы» Полину Уварову, сыгравшую в сериале роль ученицы, завели уголовное дело за склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотиков. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации издания, два года назад артистка пыталась покончить жизнь самоубийством, после чего начала употреблять наркотические вещества. В мае этого года Уварова склонила своего 16-летнего друга Евгения С. к употреблению метадона, после чего оба получили передозировку и оказались в больнице.

Как только врачам удалось стабилизировать состояние несовершеннолетних, следователи опросили актрису и ее друга. Если вину звезды сериала «Закрытая школа» удастся доказать, артистке будет грозить до 15 лет тюремного заключения.

Полина Уварова начала сниматься в кино с пяти лет, а к 17 годам в фильмографии актрисы было уже 28 проектов, среди которых — «Закрытая школа», «Светофор», «Краткий курс счастливой жизни» и другие.

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