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Путин выступит на параде в День ВМФ

Президент Путин выступит на Главном военно-морском параде в Петербурге 31 июля

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин посетит Главный военно-морской парад, который состоится в Санкт-Петербурге 31 июля. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который также анонсировал выступление главы государства на мероприятии, сообщает ТАСС в пятницу, 29 июля.

«Важный праздник, Главный военно-морской парад по случаю празднования Дня ВМФ. (…) Будет выступление президента, день будет насыщенный», — сказал Песков.

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Парад пройдет 31 июля на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. В нем задействуют 7 парусных судов, 4 подлодки, 36 кораблей и катеров, а также 42 летательных аппарата и более 3,5 тысячи военнослужащих.

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Игорь Дмитров
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