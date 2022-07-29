В Уфе пройдет архитектурный фестиваль

Фестиваль «Архитектурные следы-2022» пройдет в Уфе с 1 по 8 октября

В Уфе с 1 по 8 октября пройдет фестиваль «Архитектурные следы-2022» — на территории парка имени Лесоводов Башкирии появится семь арт-объектов. Об этом сообщает «Башинформ».

Поучаствовать в мероприятии смогут архитекторы, скульпторы, художники, дизайнеры, представители других творческих организаций и студенты архитектурных факультетов.

Участникам предлагается создать арт-объекты, которые бы отображали образы типичной застройки Уфы. Например, миражи, сны, лесные видения и городские фантазии. Отбор работ будет производиться специальной комиссией.

Ранее в тюменском мультицентре «Контора пароходства» открылась выставка современного искусства «Сверх естественного» в жанре мистического реализма. Авторами проекта стали 12 молодых художников из Красноярска, Тюмени, Тары и Томска. Они представили картины, арт-объекты и инсталляции, в которых обыграны сны, мемы и видеонаблюдения за природой.