В Тюмени открылась выставка в жанре мистического реализма

Выставка «Сверх естественного» в жанре мистического реализма открылась в Тюмени

В Тюмени в мультицентре «Контора пароходства» открылась выставка современного искусства «Сверх естественного» в жанре мистического реализма. Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня».

Авторы выставки — 12 молодых художников из Красноярска, Тюмени, Тары и Томска. Она представлена работами Лады Ладной, Константина Рослякова, Дениса Русакова, Жени Иль, Антона Куприянова, арт-группировки «Взакусь» и других современных художников.

Художники представили картины, арт-объекты и инсталляции, в которых обыграны сны, мемы, видеонаблюдения за природой и бытовые события, например, покупка обуви.

«У нас у всех есть свои ритуалы. Например, мы не переходим дорогу, когда ее перебегает черная кошка. Якобы это к несчастью. Так же и художники придумывают свои ритуалы, мифы и легенды. Например, один из художников придумал, что Годзилла может пойти после работы в магазин, купить себе пачку пельменей и устало закурить сигарету по пути домой. Или у кого-то из художников вместо собаки живет крокодил, и каждый раз после прогулки он ему моет лапы», — рассказала куратор выставочного пространства мультицентра «Контора пароходства» Александра Жернова.

В рамках выставки организаторы проведут кружок рисования, который станет продолжением традиции скорого рисунка «Простой школы» в Москве. Посетители также смогут принять участие в ролевой игре по мирам городского фэнтези.