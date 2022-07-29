Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянка описала отдых в Бахрейне фразой «дешевле ОАЭ, лучше Египта»

Читательница «Тонкостей туризма» назвала Бахрейн идеальным направлением для отпуска

Фото: Ajmal Shams / Unsplash

Побывавшая в Бахрейне россиянка рассказала об особенностях отдыха в арабской стране. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественница описала Бахрейн фразой «дешевле ОАЭ, лучше Египта» и назвала страну идеальным направлением для отпуска. Путевка на неделю с проживанием в пятизвездочном отеле обошлась ей в 193 тысячи рублей.

По словам читательницы портала, сервис в гостинице «был на высоте». Она отметила удобные кровати, качественный ремонт, русскоговорящий персонал и питание.

Материалы по теме:
«Всю дорогу они крутили русскую попсу» Гостеприимство, пустыни и самогон. Чем россиян поразила Саудовская Аравия?
«Всю дорогу они крутили русскую попсу»Гостеприимство, пустыни и самогон. Чем россиян поразила Саудовская Аравия?
26 апреля 2020
«Лучше, чем Сочи» Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
«Лучше, чем Сочи»Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
12 июня 2021

Также россиянка рассказала, что Бахрейн — очень безопасная страна, а ее столица Манама напоминает «Абу-Даби в миниатюре». Она уточнила, что государство совсем не большое (меньше площади Московской области) и все достопримечательности можно посмотреть за один день.

При этом туристка отметила, что парки аттракционов и прочие развлечения стоят «космических» денег. «Но если не готовы выкинуть за развлечения больше, чем за сам отдых, настраивайтесь на спокойный пляжный релакс», — порекомендовала она.

Ранее в июле туроператоры запустили полетные программы в Бахрейн совместно с авиакомпанией Gulf Air от 41 тысячи рублей. Авиаперевозчик увеличил количество регулярных рейсов между странами до пяти раз в неделю.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
В США раскритиковали Зеленского из-за отношения к проблемам американцев
Раскрыт маршрут самого первого московского автобуса
В Приднестровье высказались за присутствие миротворцев до решения конфликта
Стало известно об арестах украинских военных за дезертирство после письма их жен
В КНР раскрыли причину сближения Байдена и Си Цзиньпина
Спрос россиян на недвижимость в Дубае рухнул
Мужчина воссоздал снимок 40-летней давности и удивил пользователей одной деталью
Турция захотела помочь российским ресторанам со ввозом санкционных товаров
Россиянка описала отдых в Бахрейне фразой «дешевле ОАЭ, лучше Египта»
В ШОС предрекли «перехлестывание» гибридной войны против России на Китай
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.