На фестивале «Башкирская лошадь» прошло состязание лучников

В Баймакском районе Республики Башкортостан стартовал фестиваль «Башкирская лошадь»

В Баймакском районе Республики Башкортостан стартовал фестиваль «Башкирская лошадь». Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на министерство культуры региона.

Основные цели мероприятия — сохранение пород национальных скакунов и популяризация этнических видов спорта. Фестиваль проходит на берегу озера Графское. Он стартовал с межрегионального фестиваля лучников «Мәргән уҡсы», в котором приняли участие более 100 спортсменов со всей России. Также на мероприятии прошли конноспортивные состязания по козлодранию и опрокидыванию.

Отмечается, что в рамках «Башкирской лошади» также состоятся мастер-классы по перетягиванию палки и отборочные этапы открытого чемпионата по многоборью. Помимо этого, посетители фестиваля увидят конноспортивные состязания, смогут посетить

всероссийскую научно-практическую конференцию и выставку-ярмарку сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Ранее сообщалось, что в Казани стартовал фестиваль исламского искусства «Шамаиль-арт». Культурное мероприятие продлится до 25 сентября.