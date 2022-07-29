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В Татарстане стартовал фестиваль исламского искусства

II Всероссийский фестиваль исламского искусства «Шамаиль-арт» открылся в Казани

Фото: Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

В Казани 29 июля стартовал I Всероссийский фестиваль исламского искусства «Шамаиль-арт». Как уточняет «Татар-информ», культурное мероприятие продлится до 25 сентября.

Центральным событием форума является выставочный проект, размещенный в стенах Галереи современного искусства Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) Республики Татарстан. Всего на трех этажах представлено около 200 работ, которые представляют такой феномен мусульманской культуры, как шамаиль — важной части религиозно-эстетического сознания.

Куратор проекта, заслуженный деятель искусств Татарстана Рустем Шамсутов, высказал мнение, что художники, которые прикасаются к мусульманской традиции, развивают ее по одному из трех направлений. В частности, представители первого направления развивают традиционный татарский шамаиль на стекле, а сторонники второго — возрождают классическую каллиграфию. Говоря о представителях третьего направления, собеседник агентства отметил, что они воспринимают арабскую букву как некий символ. «Они словно утеряли его смысл, но через свое творчество пытаются к нему вернуться. И у каждого из них свой собственный духовный путь», — заявил он.

Помимо основной выставки в Казани также впервые представили уникальный видеопроект «Молельные коврики», созданный известным в России антропологом Игорем Панковым, который является директором фонда развития научных и культурных проектов Al Maqam. Рассказывая о своем проекте, ученый указал, что каждый коврик хранит свою историю, связанную с владельцем. «Кто-то является торговцем, пастухом, кто-то настолько беден, что на молельном коврике пришито несколько заплаток, потому что тот износился. Но в каждом из этих ковриков есть своя ценность, которая объединяет их всех — присутствие молитвы», — добавил он.

Отмечается, что в дни проведения фестиваля гостям также представят мультимедийный проект известной художницы, заслуженного деятеля искусств РТ Альфии Саргин (Ильясовой) «Сказание о Марйям».

Ранее сообщалось, что в Татарстане в августе откроется выставка «Наследие и традиции», посвященная декоративно-прикладному искусству российских регионов.

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Варвара Кошечкина
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