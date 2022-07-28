В Татарстане откроется посвященная декоративно-прикладному искусству выставка

Выставка «Наследие и традиции» откроется в художественной галерее «Хазинэ» в Казани

В Татарстане в августе откроется выставка «Наследие и традиции», посвященная декоративно-прикладному искусству российских регионов. Как уточняет «Татар-информ», выставка продлится со 2 по 14 августа.

Экспозиция объединит свыше 400 работ по 15 направлениям декоративно-прикладного искусства, в числе которых художественная обработка металла, художественная резьба по кости и дереву, эмальерное и камнерезное искусство. По словам директора ГБУ «Таткультресурсцентр» Алсу Мифтаховой, у посетителей выставки будет возможность ознакомиться с работами лучших мастеров из разных уголков России, а также получить представление об особенностях каждого из направлений в разных регионах и областях страны.

Отмечается, что организаторы выставки подготовили специальный видеоряд, который раскроет происхождение каждого из направлений декоративно-прикладного искусства.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах впервые прошел фестиваль уличных культур. Уточнялось, что мероприятие состоялось на территории парка «Гренада». На фестивале были представлены главные направления уличной культуры: искусство, музыка, танцы и спорт. Посетителям парка предложили принять участие в тренировках по зумбе, соревнованиях по экстремальным видам спорта и творческих мастер-классах.