В Набережных Челнах впервые прошел фестиваль уличных культур

В Набережных Челнах прошел первый фестиваль уличных культур Community.FEST

В Набережных Челнах прошел первый фестиваль уличных культур Community.FEST. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на фонд «Институт развития городов Республики Татарстан».

Мероприятие состоялось на территории парка «Гренада». На фестивале были представлены главные направления уличной культуры: искусство, музыка, танцы и спорт. Посетителям парка предложили принять участие в тренировках по зумбе, соревнованиях по экстремальным видам спорта и творческих мастер-классах.

Гостям также показали соревнования по кроссфиту, воркшоп по граффити и концерт с участием диджеев и рок-музыкантов. Помимо этого, в рамках Community.FEST в «Гренаде» прошла выставка работ студентов Камского института искусств и дизайна.

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