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В Набережных Челнах впервые прошел фестиваль уличных культур

В Набережных Челнах прошел первый фестиваль уличных культур Community.FEST

Фото: страница «Администрации города Набережные Челны» во «ВКонтакте»

В Набережных Челнах прошел первый фестиваль уличных культур Community.FEST. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на фонд «Институт развития городов Республики Татарстан».

Мероприятие состоялось на территории парка «Гренада». На фестивале были представлены главные направления уличной культуры: искусство, музыка, танцы и спорт. Посетителям парка предложили принять участие в тренировках по зумбе, соревнованиях по экстремальным видам спорта и творческих мастер-классах.

Гостям также показали соревнования по кроссфиту, воркшоп по граффити и концерт с участием диджеев и рок-музыкантов. Помимо этого, в рамках Community.FEST в «Гренаде» прошла выставка работ студентов Камского института искусств и дизайна.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области на Нюклинской косе прошел национальный эвенкийский праздник «Бакылдыдяк».

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Евгений Шульгин
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