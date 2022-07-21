В Магаданской области прошел эвенский праздник большой рыбы

На Нюклинской косе эвены, коряки и ительмены отметили праздник «Бакылдыдяк»

В Магаданской области на Нюклинской косе прошел национальный эвенкийский праздник «Бакылдыдяк».Об этом пишет MagadanMedia.

Отметить праздник большой рыбы съехались представители стойбищ из округов Магаданской области, в том числе эвены, коряки и ительмены. Встречали собравшихся старейшины и представители коренных народов — вместе хозяева «Бакылдыдяка» разожгли священный огонь и провели ритуал кормления пламени и рыбацких сетей.

Гостей праздника ждали национальные блюда и соревнования на приготовление юколыюколы, традиционные спортивные состязания и исполнение песен народов Севера.

«Бакылдыдяк» — календарный праздник урожая, который также называют днем первой рыбы и большой встречи. В дни разгара лова красной рыбы представители коренных малочисленных народов Севера собираются вместе, чтобы воздать почести природным стихиям и порадоваться большому улову. Традиционно, в это время играли свадьбы, встречались с родственниками и друзьями.

Ранее в сентябре 2021 года губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил о том, что регион находится «на пороге бума» популярности у туристов. По его словам, в настоящее время особенно заметен интерес путешественников к посещению необитаемого острова Завьялова в Охотском море.