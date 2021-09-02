Магаданской области предрекли бум популярности среди туристов

Магаданская область в обозримом будущем начнет привлекать все больше туристов. Это предрек губернатор региона Сергей Носов в ходе беседы с «Интерфаксом» в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы находимся на пороге бума [по спросу на туруслуги] и видим желание магаданских компаний развиваться в этой отрасли. Сегодня гиды отмечают, что они перегружены заказами», — заявил Носов.

По его словам, в настоящее время особенно заметен интерес туристов к посещению необитаемого острова Завьялова в Охотском море. Также высоким спросом пользуется морская рыбалка и экскурсии в места бывшего Дальлага.

Как отметил губернатор, сейчас регион занят поисками партнера на рынке гостиничных услуг, который бы вышел на рынок области.

В августе сообщалось, что власти Магаданской области рассмотрят возможность использования Нагаевской сопки для создания глэмпинга. Отмечалось, что губернатор позитивно оценил данную идею, при этом желающие вложить деньги в такой проект и начать строительство уже есть.

