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Названа формула идеального завтрака

Нутрициолог Ефимова посоветовала употреблять на завтрак белковые и жировые продукты

Фото: Pixabay

Нутрициолог Алена Ефимова в беседе с Ura.ru назвала формулу идеального завтрака. По ее словам, первый за день прием пищи должен включать в себя белковые и жировые продукты.

«Начнете завтрак с простых углеводов и через час снова захотите эти же простые углеводы. Формула самого полезного завтрака — это белково-жировые завтраки. Они насытят вас на четыре-пять часов. Белки — это яйца, рыба, курица, мясо. Жиры — авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, топленое масло гхи, орехи, семена, оливки. Если к ним добавить овощей свежих или приготовленных — отлично. Немного ферментированных овощей — вообще идеально», — заявила специалист.

Также она посоветовала употреблять долгие углеводы, содержащиеся, например, в запеченном батате, тыкве или гречке. Она пояснила, что такой рацион помогает продлить сытость, а заодно уменьшить вечерние перекусы. Кроме того, получаемые во время завтрака полезные жиры способствуют работе желудочно-кишечного тракта, помогают в усвоении витаминов и снижают тягу к сладкому добавила эксперт.

«Это может быть глазунья с овощами, авокадо, орехи. Или куриные котлетки со свежим салатом, щедро заправленным оливковым маслом, ягоды. Подойдет любая рыбка с авокадо на цельнозерновом тосте. Можно выбрать кашу из цельного зерна с топленым маслом, семечками, орехами и ягодами», — заключила Ефимова.

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Марина Совина
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