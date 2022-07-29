В Москве выявили 3682 случая заражения коронавирусом

Оперштаб сообщил о 3682 новых случаях коронавируса в Москве за сутки

В Москве за прошедшие сутки выявили 3682 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 28 июля, в столице зарегистрировали 4477 новых пациентов с COVID-19, что почти на 18 процентов больше. Суммарно за все время пандемии заразились 2 815 256 жителей Москвы.

За сутки госпитализированы 314 горожан, 1 902 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Скончались 11 пациентов.

Всего за минувшие 24 часа в России зафиксировали 11 422 случая заражения. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 18 576 973.