Названы провоцирующие инфаркт миокарда болезни

Кардиолог Чуич: сахарный диабет и ожирение провоцируют развитие инфаркта миокарда

Сахарный диабет и ожирение провоцируют развитие инфаркта миокарда, уверена врач-кардиолог Наталья Чуич. Эти и другие заболевания, разрушающие сердце, она назвала в интервью для «Доктор Питер».

Кардиолог составила список болезней, основываясь на данных международных исследований, согласно которым существует ряд заболеваний, при которых риск развития инфаркта миокарда повышается у женщин на 84 процента, а у мужчин на 85 процентов.

В группе риска оказались больные сахарным диабетом. По словам Чуич, обилие сахара в крови делает сосуды менее эластичными, кроме того, уменьшается их проницаемость, из-за чего они не могут полноценно питать сердечную мышцу. «Сердечная мышца (миокард) испытывает кислородное голодание. При длительном течении диабета и долгой кислородной недостаточности развивается ишемия сердечной мышцы, и, как следствие, — инфаркт миокарда», — рассказала врач.

По ее мнению, особенно внимательным к состоянию сердечно-сосудистой системы стоит быть и гипертоникам. Кардиолог объяснила, что из-за скачков давления повреждаются атеросклеротические бляшки, кровь проникает внутрь них, сворачивается и образуется тромб. Именно закупорка сосуда в сердце тромбом может привести к инфаркту миокарда.

«Исследования показали, что ожирение тесным образом связано с риском развития инфаркта миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца», — рассказала Чуич. По ее мнению, из-за лишнего веса увеличивается общий объем крови: нагрузка на сердце возрастает, стенки миокарда утолщаются, полости сердца увеличиваются. Серьезные изменения в структуре сердца и приводят к развитию сердечной недостаточности, аритмии и инфаркта.

К прочим заболеваниям, способствующим развитию инфаркта миокарда, врач отнесла атеросклероз и гиперхолестеринемию, при которой повышается уровень холестерина в крови.

В заключение кардиолог подчеркнула, что малоподвижный образ жизни и курение также могут стать триггерами инфаркта. «Уже давно доказано, что здоровый образ жизни в сочетании с повышением физической активности и постепенной нормализацией массы тела значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому следите за своим рационом, привычками и весом», — посоветовала Чуич.

Ранее невролог назвал простые способы избежать инсульта. Правильное питание, режим сна помогут улучшить кровообращение в мозге и станут отличной профилактикой инсульта, уверен врач.