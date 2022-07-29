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Япония представит план для общемирового ядерного разоружения

Премьер Японии Кисида представит план общемирового ядерного разоружения в Нью-Йорке
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Zhang Xiaoyu / Pool / Xinhua / Reuters

Премьер-министр Фумио Кисида в ходе выступления в обзорной конференции стран-подписантов Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке представит план реализации общемирового ядерного разоружения. Об этом он рассказал в интервью японскому агентству Kyodo News.

«Я планирую призвать международное сообщество к сотрудничеству, обнародовав план по достижению мира без ядерного оружия», — заявил политик. Он уточнил, что его план содержит новые поправки касательно украинского кризиса.

Он также подчеркнул, что его план будет принимать во внимание ситуацию на Украине. Кисида станет первым премьер-министром Японии, кто посетит обзорную конференцию стран-участниц ДНЯО. Политик добавил, что Япония будет придерживаться прежних трех безъядерных принципов — не иметь, не производить и не ввозить на территорию Японии ядерное оружие.

Обзорная конференция является главным событием в сфере ядерного нераспространения и проходит каждые пять лет.

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Ранее специальный представитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман в преддверии конференции признал важность переговоров вокруг оружия массового поражения и заявил о безальтернативности действующему ДНЯО.

Соглашение о нераспространении ядерного оружия было впервые подписано в 1968-м в Лондоне, Москве и Вашингтоне. После к нему присоединились еще 189 государств. Документ носит бессрочный характер. Основной проблемой контроля за соблюдением ДНЯО является то, как могут использовать процесс обогащения урана (и для получения ядерного топлива для АЭС, и для создания ядерной бомбы). Другая проблема — споры разных стран вокруг соблюдения или несоблюдения договора, нередко возникающие между Москвой и Вашингтоном.

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Дмитрий Сотак
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