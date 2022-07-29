Появились кадры использования украинскими военными РСЗО M270

«Военный обозреватель» показал кадры использования украинскими военными РСЗО M270

Появились кадры применения украинскими военными западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System). Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

О получении первой партии американских РСЗО М270 министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 15 июля. Резников отметил, что M270 «станут хорошей компанией» для РСЗО HIMARS.

В начале июня стало известно, что Великобритания попросила США подписать документы по поставке на Украину РСЗО М270 MLRS американского производства. Для отправки вооружения Лондону требовалось одобрение Вашингтона из-за порядка экспорта оружия.