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Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мост в Днепропетровской области

МО РФ заявило, что ВСУ хотят взорвать мост через реку Соленая в Днепропетровской области

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвать мост через реку Соленая в селе Новопавловка Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мизинцева, украинские силы заминировали мост и планируют его взорвать, а позже собираются обвинить в этом российских военных и силы Донецкой народной республики (ДНР). Он подчеркнул, что Вооруженные силы России (ВС РФ) и воинские формирования ДНР и ЛНР не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

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Марина Совина
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