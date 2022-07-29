Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мост в Днепропетровской области

МО РФ заявило, что ВСУ хотят взорвать мост через реку Соленая в Днепропетровской области

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвать мост через реку Соленая в селе Новопавловка Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мизинцева, украинские силы заминировали мост и планируют его взорвать, а позже собираются обвинить в этом российских военных и силы Донецкой народной республики (ДНР). Он подчеркнул, что Вооруженные силы России (ВС РФ) и воинские формирования ДНР и ЛНР не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

