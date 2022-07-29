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Молодой россиянин задушил знакомую девушку и инсценировал ее утопление

В Екатеринбурге осудят 24-летнего парня, инсценировавшего утопление убитой им девушки

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге 24-летний молодой человек предстанет перед судом за убийство и крупную кражу. Об этом в пятницу, 29 июля, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Свердловской области.

По данным следствия, в ночь на 25 июля 2021 года в доме на улице Павла Шаманова нетрезвый россиянин поссорился за знакомой девушкой и задушил ее, после чего погрузил тело убитой в ванну и инсценировал ее утопление. Уходя из квартиры, парень забрал украшения и бытовую технику стоимостью более 250 тысяч рублей. Позже его задержали.

В ходе расследования были допрошены свидетели, проведена проверка показаний обвиняемого на месте происшествия и ряд экспертиз.

22 июля сообщалось, что в Курганской области россиянин задушил сожительницу ремнем и закопал ее тело в лесу.

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Елизавета Новикова
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