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В России выявили 12 248 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 12 248 случаев COVID-19, выздоровели 6 209, умерли 43

Фото: Shutterstock

В России за последние сутки выявили новых 12 248 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 589 221. Об этом в субботу, 30 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зафиксировали 11 422 новых случаев.

Больше всего случаев COVID-19 было зарегистрировано в Москве (3888), Петербурге (1457) и Подмосковье (1309). Меньше всего — в Магаданской области (2), Ингушетии (6) и Еврейской автономной области (6).

За прошедшие сутки из больниц в связи с выздоровлением выписались 6 209 человек. За тот же период в России госпитализировали 1 634 человека.

В России за сутки зафиксировали 43 летальных исходов. За все время пандемии в России умерли 382 395 человек.

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Елизавета Новикова
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