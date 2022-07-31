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Володин объявил о повышении пенсий работающим пенсионерам с августа

Спикер Госдумы Володин объявил о повышении пенсий работающим пенсионерам с августа

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С 1 августа в силу вступит ряд нововведений, среди прочего предполагающих повышение пенсий работающим пенсионерам. Об этом объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает Telegram-канал палаты.

Отмечается, что размер повышения будет зависеть от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году. «Также в августе вырастет фиксированная выплата к пенсии для тех россиян, которым в этом месяце исполнилось 80 лет, и автоматически пересчитают размер накопительных пенсий», — сообщили в Госдуме.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило выделение Минтруду средств из Резервного фонда на выплату социальных региональных доплат к пенсии в 2022 году. Эти выплаты полагаются неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума, в текущем году их получат минимум 1,2 миллиона человек.

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Виктория Кондратьева
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