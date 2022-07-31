Россияне победили в международном турнире по сапсерфингу в Никеле

Российские сапсерферы победили на международном турнире «Северный ветер»

Российские сапсерферы одержали победу на международном турнире «Северный ветер», передает корреспондент «Ленты.ру». Мероприятие проводилось в субботу, 30 июля, в поселке Никеле Мурманской области.

Участники из России, Казахстана, Киргизии и Белоруссии состязались в технической гонке на 800 метров и спринте на 200 метров.

«Конечно, я доволен результатом. У нас много сейчас соревнований, основной сезон идет. Будет чемпионат России в Сочи, к нему я и готовлюсь», — рассказал Дмитрий Судаков из Москвы, победивший в обеих дисциплинах среди мужчин.

Лучшей среди женщин, также в обеих дисциплинах, стала Алена Суркова из Калуги. В спринте ее победа была определена с помощью фотофиниша.

«Задача оставить всех позади была выполнена, и я почему-то отключилась, расслабилась, — рассказала Марина Ревенко, лидировавшая большую часть заезда. — Но буквально за 15-20 метров до финиша я подумала: а почему я не работаю? Решила включиться, но мне не хватило расстояния уже, и по фотофинишу все-таки Алена первая, а я вторая».

Среди иностранных спортсменов лучшим стал белорус Андрей Авадок, завоевавший бронзу на дистанции 800 метров.

В рамках турнира, который был организован при активной поддержке «Норникеля», также проводились заезды среди любителей на 400 метров, мастер-классы для новичков и другие спортивные мероприятия.