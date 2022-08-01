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Налоговые данные россиян стали доступны третьим лицам

Данные о налогоплательщиках и плательщиках взносов стали доступны третьим лицам

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 августа получила право передавать данные россиян третьим лицам, следует из вступивших в силу поправок к Налоговому кодексу.

Теперь предоставление налоговым органом сведений о налогоплательщике и плательщике страховых взносов, даже если они составляют налоговую тайну, возможно третьему лицу.

Действия ФНС не будут считаться разглашением налоговой тайны, но только при условии согласия самого субъекта персональных данных.

Такое согласие можно будет предоставлять в налоговый орган в электронном виде в отношении всех сведений, полученных ФНС, или их части.

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Платон Щукин
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