Трое мошенников убили россиянина из-за квартиры

В Балашихе суд арестовал трех мошенников за убийство мужчины из-за квартиры

В Балашихе суд арестовал троих мужчин за мошенничество и убийство 34-летнего россиянина. Об этом во вторник, 2 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По данным ведомства, в январе в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже племянника. Вскоре следователи нашли среди знакомых россиянина троих мужчин, которые могли быть связаны с его исчезновением.

Как оказалось, квартира безвестно пропавшего дважды продавалась — по подложным документам подставному лицу и за 5,8 миллиона рублей добросовестному покупателю.

27 июля в лесу Костромской области были найдены обгоревшие останки убитого.

Правоохранители задержали троих мужчин в Ногинске и Кирово-Чепецке, и в ходе обысков изъяли из их жилищ документы и расписки на квартиры. Следователи проверяют фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений.

