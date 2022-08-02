В Свердловской области отпразднуют День башни

В Невьянске 6 августа пройдет День наклонной башни Демидовых

В городе Невьянск Свердловской области отпразднуют День наклонной башни Демидовых. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мероприятие пройдет 6 августа. Для посетителей организуют мастер-классы, познавательные игры и развлекательную программу. Любители исторических приключений смогут поучаствовать в квесте «На троне вечный был работник...», посвященный 350-летию со дня рождения императора Петра I.

«Кульминацией праздника станет мэппинг на башню и потрясающий салют, который поднимет над прудом огненные букеты в ее честь», — рассказали в департаменте информационной политики региона.

Ранее в июле сообщаюсь, что в Калининграде построят пятидесятиметровую башню для филиала Третьяковской галереи. Работы по возведению здания выполнены наполовину. В настоящий момент специалисты занимаются установкой вентиляционной системы, а также проводят работы по гидроизоляции кровли.