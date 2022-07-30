В Калининграде построят пятидесятиметровую башню для филиала Третьяковки

Интерфакс: работы по возведению здания Третьяковки в Калининграде выполнены наполовину

Работы по возведению здания для филиала Третьяковской галереи в Калининграде выполнены наполовину. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Стройтрансгаз — Запад» Дмитрий Ржанников, его слова приводит «Интерфакс».

Собеседник агентства указал, что строительство здания на Западной площадке культурно-образовательного кластера идет в соответствии с графиком. «В целом строительная готовность объекта можно оценить в 50%. Например, уже завершены монолитные работы по возведению пятидесятиметровой башни будущего музея», — отметил он, добавив, что в настоящий момент ведутся фасадные работы.

Кроме того, специалисты занимаются установкой вентиляционной системы, а также проводят работы по гидроизоляции кровли. «Система кондиционирования воздуха будет поддерживать микроклимат, необходимый для содержания дорогостоящих экспонатов. В частности, вентиляция предусматривает очистку наружного воздуха и его бактерицидную обработку», — уточнил Ржанников.

Отмечается, что общая площадь объекта составит 17,6 квадратных метра. Рядом с ним будет находиться филиал Большого театра, филиал Российского государственного института сценических искусств, а также образовательный комплекс и служебное жилье для преподавателей и артистов кластера на Восточной площадке.