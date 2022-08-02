Брэд Питт отказался от своих слов о завершении карьеры в кино

Заявивший ранее о завершении карьеры в кино Брэд Питт отказался от своих слов

58-летний американский актер и кинопродюсер Брэд Питт отказался от своего заявления о том, что он решил завершить карьеру. Об этом сообщает Deadline.

Артист появился на одном из мероприятий и ответил на вопрос журналиста о том, когда состоится завершение его карьеры. Питт поведал, что не собирается уходить из кино, подчеркнув, что ему не всегда удается правильно выражать свои мысли. «Мне действительно нужно поработать над формулировкой своих слов. Тогда я просто сказал, что уже вышел из среднего возраста и мне бы хотелось быть более аккуратным с проектами, какими бы они ни были», — заявил актер.

Питт добавил, что не является человеком, который строит долгосрочные планы: «Я просто делаю то, что считаю нужным в течение дня. Я до сих пор действую таким образом».

В июне голливудский актер дал интервью GQ, в котором признался, что собирается закончить свою деятельность в кино. «Я на последнем издыхании, в последнем семестре или триместре. Что будет на этом этапе? И что я буду на нем делать?» — задался вопросом артист.

Позже кинодеятель признался, что страдает неизлечимой болезнью, которая лишает его возможности распознавать лица людей.