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Путин оценил работу российских десантников в спецоперации на Украине

Президент Путин отметил умелые и решительные действия десантников в ходе спецоперации

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск. Обращение главы государства опубликовано на сайте Минобороны России.

Он также оценил работу десантников, принимающих участие в спецоперации на Украине. По словам российского лидера, они действуют умело и решительно. «Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что, принимая участие в спецоперации, личный состав Воздушно-десантных войск «действует смело, грамотно и оперативно, постоянно доказывает готовность и умение решать поставленные задачи в самых сложных условиях обстановки».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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Марина Совина
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